Почти 900 кубометров мусора собрали томичи на общегородском субботнике

Более 800 кубометров мусора собрали на общегородском субботнике. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 22 апреля, в Томске состоялся общегородской субботник. Участники уборки собрали почти 900 кубометров мусора, сообщает мэрия.

По данным горадминистрации, на общегородском субботнике было собрано 887 кубометров мусора. Весь мусор после субботника необходимо убрать в течение двух дней.

Мешки с собранным мусором, выставленные вдоль дорог собирает и вывозит «Томск САХ». Собранные в дополнительные бункеры отходы, которые были заранее оставлены на специальных точках, вывозит региональный оператор.

Вывезти мусор после субботника необходимо и на подведомственных территориях.

В случае, если долго не вывозится мусор, можно обратиться в оперативно-дежурную службу по номеру 005 или в отдел благоустройства своего района.

Ближайшая санитарная пятница в Томске запланирована 28 апреля. Томичи могут присоединиться к уборке в собственном дворе, обратившись в свою управляющую организацию или в отдел благоустройства своего района.