В Томске 27 апреля пройдет Диктант Победы

Диктант Победы пройдет 27 апреля Фото: Павел МАРТИНЧИК

Томичи 27 апреля смогут написать Диктант Победы в вузах, сообщается в телеграм-канале Большого университета. Просветительско-патриотическая акция «Диктант Победы» пройдет на площадках по всей России и за рубежом. Также написать Диктант Победы можно будет в онлайн-формате.

«В Томске площадками для мероприятия станут, в том числе, университеты: ТПУ (проспект Ленина, 30, аудитория 204), ТУСУР (проспект Ленина, 40, аудитория 428), СибГМУ (проспект Ленина, 36, корпус 9, Гигиенический корпус), ТГАСУ (площадь Соляная, 2), ТГПУ (проспект Комсомольский, 75, корпус 1)», - написали в телеграм-канале Большого университета.

Принять участие в акции могут все желающие. Диктант Победы состоит из 25 вопросов, ответить на которые нужно за 45 минут. Начало акции – в 16.00 27 апреля. Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте акции.