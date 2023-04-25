Движение по Коммунальному мосту в Томске будет закрыто ночью 27, 28 и 29 апреля Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Коммунальный мост в Томске будет закрыт для проезда с 00.00 до 05.00 27, 28 и 29 апреля, предупреждает мэрия города. В это время на мосту будут асфальтировать неровности «горячими» смесями.

«Мы понимаем, что для томичей перекрытие моста создаст некоторые неудобства. Именно поэтому работы будут вестись ночью, в самое незагруженное для моста время. Важно, что ремонт «горячим» асфальтом позволит решить одну из главных проблем для горожан: ускорить проезд транспорта по мосту и сократить пробки», – рассказал начальник департамента капитального строительства Арслан Садыков.

В ночь на 27 апреля подрядчик будет исправлять неровности на въездах на Коммунальный мост. 27 и 28 апреля специалисты займутся выравниванием дорожного полотна: поднимут и частично заменят просевшие от нагрузки плиты. А в ночь на 29 апреля подрядчик будет укладывать асфальтобетон в местах, где образовались неровности.

Напомним, что схема движения на трассе Томск – Самусь изменится с 27 по 29 апреля. Также аукцион на ремонт трассы в Кожевниковском районе приостановлен из-за жалобы участника.