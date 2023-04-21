Движение на дороге Томск – Самусь изменится на три дня

Схема движения транспорта на дороге Томск – Самусь изменится на три дня Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Схема движения транспорта на дороге Томск – Самусь изменится на три дня, с 27 по 29 апреля, рассказали в администрации области. Это связано с тем, что на участке 17,1 17,5 км дороги специалисты «СИБУРа» будут выполнять ремонт кабельной эстакады над проезжей частью.

«На время выполнения ремонтных работ — с 9.00 до 19.00 — на участке трассы организуют объезд. Для обеспечения безопасности дорожного движения будут установлены дорожные знаки, ограждающие и направляющие устройства», - разъяснили в пресс-службе администрации Томской области.

А с 19.00 до 9.00 27-29 апреля транспорт сможет проезжать по участку трассы Томск – Самусь без ограничений.

Напомним, что в Томске на выходных перекроют участок улицы Красноармейской. А большегрузам на сутки запретят ездить по Коммунальному мосту.