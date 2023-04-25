Аукцион на ремонт трассы в Кожевниковском районе приостановлен из-за жалобы участника

В Томской области приостановлен аукцион на ремонт трассы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области приостановили аукцион на ремонт участка трассы Мельниково – Кожевниково – Изовка за 1,2 млрд рублей из-за жалобы одного из участников. Информация об этом была опубликована на сайте госзакупок.

Аукцион на ремонт участка Мельниково – Кожевниково – Изовка был опубликован 20 марта 2023 года. 17 апреля был последний день приема заявок.

Согласно документации, подрядчик должен был отремонтировать данный участок дороги с 91 по 127 километр. Цена контракта составляла 1,23 млрд рублей. В нее входили стоимость выполнения всех работ, материалов, оборудования и их доставки, а также налоги, пошлины, расходы по вывозу мусора и другие непредвиденные расходы.

Заказчиком работ являлся ОГКУ «Управление дорог Томской области». Подрядчик должен был приступить к ремонту 1 мая 2023 года, а завершить работы 1 сентября 2024 года.

Только одна заявка была признана соответствующей требованиям. Однако позже выбор будущего исполнителя приостановили из-за жалобы одного из участников. Компания «Автодорстрой» оспорила свое исключение из конкурса, сославшись на то, что из-за действия банков их заявка была отклонена.

Жалоба была рассмотрена УФАС, где приняли решение приостановить заключение контракта, признать отклонение заявки от «Автодорстроя» незаконным и провести новый аукцион.