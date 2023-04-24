Межвузовский кампус построят рядом с особой экономической зоной "Томск"

Власти определили площадку под строительство студенческого кампуса. Фото: Ксения Высотина

Власти Томской области определили площадку для строительства межвузовского кампуса. Он расположится рядом с томской особой экономической зоной, сообщает пресс-служба областной администрации.

Напомним, в марте 2023 года в ходе совещания в Москве с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и руководителя Минстроя России Ирека Файзуллина, в качестве территории для строительства студгородка рассматривали участок в 77 га в поселке Заварзино-Радиостанция. Он находится в непосредственной близости от особой экономической зоны «Томск». Позже председатель думы Томска Чингис Акатаев предлагал построить межвузовский кампус в районе снегоотвала в поселке Хромовка.

Градосовет обсудил выбор площадки для строительства межвузовского студенческого кампуса.

Как сообщил заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов, с учетом того, что региону необходимо нарастить технологический суверенитет страны в сложившихся условиях, эксперты единогласно поддержали предложение строить межуниверситетский студенческий кампус у томской особой экономической зоны.

По его словам, этот вариант позволит быстро реализовать интеграцию Большого университета Томска с производственным потенциалом ОЭЗ.

«Кампус рядом с ОЭЗ «Томск» позволит решить ряд задач: обеспечить интеграцию науки и высокотехнологичного бизнеса, дать второе дыхание нашей особой экономической зоне, благоустроить район, развить транспортную, спортивную и культурную инфраструктуру томского Академгородка, — сказал вице-губернатор.

Власти расчитывают, что Минобрнауки и Минстрой в этом решении поддержат Томскую область.