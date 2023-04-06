Спикер думы Томска Акатаев предложил построить межвузовский кампус возле снегоотвала в Хромовке

Спикер гордумы предложил новое место для строительства студенческого кампуса Фото: Ксения Высотина

Председатель думы Томска Чингис Акатаев предложил построить межвузовский кампус в районе снегоотвала в поселке Хромовка. Предлагается, что доезжать до туда студенты смогут железнодорожным шаттлом.

Напомним, в ходе совещания в Москве с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и руководителя Минстроя России Ирека Файзуллина, в качестве территории для строительства студгородка рассматривали участок в 77 га в поселке Заварзино-Радиостанция. Он находится в непосредственной близости от особой экономической зоны «Томск».

Своей идеей спикер думы Томска Чингис Акатаев поделился в интервью телеграм-каналу «Милый Томск».

«У нас в центре Томска находится замечательный участок в районе снегоотвала в поселке Хромовка, это муниципальная земля. С Северска по улице Северной автодорога через Центральный КПП и Томск-2, Томск-1 и Предтеченск есть железная дорога», – поделился идеей Акатаев.

Он уточнил, что выбор данного участка позволит запустить железнодорожный шаттл из Северска. Благодаря этому, востребованность была бы огромной не только для студентов, но и для жителей закрытого города.

По его словам, вариант расположения кампуса между Особой экономической зоной и кладбищем Бактин является неудачным и имеет много проблем. По мнению Акатаева, эту землю начали рассматривать из-за риска подтопления и оползневых процессов на левом берегу Томи.

Площадка у томской ОЭЗ имеет проблемы с транспортной доступностью, удаленностью от города, близостью с кладбищем и его санитарно-защитной зоной, считает Акатаев.