Минобрнауки планирует построить томский студенческий кампус рядом с ОЭЗ

Фото: соцсети Минобрнауки.

Место для строительства томского межвузовского студенческого кампуса вновь пересматривают. И теперь уже на федеральном уровне.

В ходе совещания в Москве с участием министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова и руководителя Минстроя России Ирека Файзуллина, в качестве территории для строительства студгородка рассматривали участок в 77 га в поселке Заварзино-Радиостанция. Напомним, он находится в непосредственной близости от особой экономической зоны «Томск», резидентами которой являются 40 компаний различных сфер деятельности - IT, электроники, биотехнологий и инноваций.

В официально телеграм-канале Минобрнауки говорится о планах увязать образовательные программы для магистров и расположить лаборатории с теми компаниями, которые представлены ОЭЗ. Это «позволит объединить центры разработок крупных компаний, среду для малого бизнеса, площадки для тестирования технологий».

Вышеуказанная территория - новая. Ранее власти региона выбрали для строительства кампуса другой участок: 49 гектаров, которые находятся между рекой и озером Сенная Курья, напротив Лагерного сада. Также рассматривали участок напротив Северного парка по Шегарскому тракту (площадью 75 га).

Напомним, студенческий межвузовский кампус в Томске планируют построить к началу 2027 года. Его возведение обойдется в 46 миллиардов рублей, но эта сумма еще не окончательная.

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