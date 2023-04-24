В Томской области зарегистрировано 25 подтвержденных случаев кори

В Томской области 25 человек заболели корью. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области зарегистрировано уже 25 подтверждённых случаев кори. Об этом сообщает «АиФ-Томск» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Томской области

Напомним, 6 марта появилась информация о том, что в Томской области впервые за 11 лет было зафиксировано 9 случаев заражения корью – у четырех взрослых и пяти детей. Подчищающая вакцинация от кори началась в регионе 3 апреля 2023 года.

По данным Роспотребнадзора, по состоянию на 24 апреля, в Томской области зарегистрировано 25 случаев кори, среди больных – 11 взрослых и 14 детей.

При заболевании корью появляется температура, насморк, конъюнктивит, кашель. На 3-5 день можно заметить сыпь на лице, а затем она распространяется по всему телу.

Напомним, вероятность повторно заболеть корью довольно низкая и присутствует только у людей при тяжелых критических состояниях, когда иммунитет ослаблен. Например, в случае онкозаболеваний или ВИЧ.