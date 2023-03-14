Вакцинация от кори начинается в Томской области с 3 апреля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Подчищающая вакцинация от кори начнется в Томской области с 3 апреля 2023 года. Об этом журналистам сообщила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора регионального Управления Роспотребнадзора Светлана Алексеева.

Напомним, в Томской области зафиксировано уже 13 случае корью. Также зарегистрировано порядка 19 очагов инфекции, где установлено более 2,5 тысяч контактных лиц.

Алексеева отметила, что в соответствии с постановлением «О проведении подчищающей иммунизации против кори на территории РФ», в Томской области вакцинация от кори начнется с 3 апреля до 31 декабря 2023 года. Особое внимание будут уделять трудовым мигрантам и лицам, которые ведут кочующий образ жизни.

Единственной профилактикой от кори является прививка. Каждый человек должен иметь 2 прививки кори. По словам Алексеевой, первая прививка ставится в 12 месяцев, а вторая в 6 лет.

«Взрослые прививаются с 18 до 35 лет. С 36 до 55 лет прививаются только группы риска, к которым относятся работники медицинских, образовательных организаций, работники сферы торговли, транспорта, коммунальные и социальные сферы, лица, работающие вахтовым методом. Им нужно иметь 2 прививки, минимальный интервал между ними - 3 месяца», – уточнила Светлана Алексеева.

Специалисты добавили, что вакцина будет эффективна, так как вирус кори не изменяется в сравнении с коронавирусом. На территории региона не зафиксировано ни одного случая осложнения, связанного с вакциной.

В Томской области нет проблем с вакциной. А переболевшие корью имеют пожизненный иммунитет.