В Томске воздух прогреется до +12 градусов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 22 апреля, томичей порадует потепление: столбик термометра поднимется до +10…+12°С. Свежие данные предоставил Томский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозам синоптиков, существенных осадков не ожидается.

В областном центре и по региону сохранится переменная облачность. Ветер юго-западный 2-7 метра в секунду, порывы местами будут достигать 13 м/с.

«Утром на дорогах местами гололедица», - предупреждают метеорологи. Преимущественно без осадков, днем на западе области пройдет небольшой дождь.

Напомним, ранее «КП-Томск» рассказал о потеплении на выходных до +15 градусов.

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