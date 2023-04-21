На предстоящих выходных в Томске потеплеет до +15 градусов

В Томске на выходных потеплеет. Фото: Ксения Высотина

В Томской области предстоящие выходные будут теплыми, прогнозируется до +16 градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Томского гидрометцентра.

В Томске в ночь на 22 апреля ожидаются минусовые температуры от -3 до -5 градусов, днем потеплеет до +10…+12 градусов. Осадков в субботу не ожидается, ветер будет дуть южный 2-7 м/с, местами с порывами до 13 м/с.

В воскресенье в областном центре ночью синоптики обещают 0…-2 градуса, днем воздух прогреется до +13…+15 градусов. Дождя не будет, однако прогнозируется южный ветер, порывы которого местами достигнут 14 м/с.

По Томской области в ночь на субботу 22 апреля ожидаются минусовые температуры от 0 до -5 градусов. Днем в регионе воздух прогреется до +9…+14 градусов. Осадков в этот день не ожидается, ветер будет дуть южный с порывами до 13 м/с.

В ночь на 23 апреля прогнозируется 0.. -5, местами до +5 °С. Днем синоптики обещают от +11 до +16 градусов. По области в воскресенье преимущественно без осадков, днем по северо-западу пройдет небольшой дождь. Ветер будет дуть южный 3-8 м/с, местами с порывами до 15-17 м/с.