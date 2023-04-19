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Общество19 апреля 2023 3:25

В Томской области начался ледоход на Оби 19 апреля

На других реках лед еще не вскрылся
Источник:kp.ru
В Томской области на Оби начался ледоход.

В Томской области на Оби начался ледоход.

Фото: Ксения Высотина

В Томской области начался ледоход на Оби. На Томи в границах региона пока не наблюдается вскрытие рек. Об этом сообщает в среду пресс-служба обладминистрации.

Напомним, ледоход на реке Томь в Томской области предположительно начнется 24 апреля. Половодье на Томи ожидалось еще 14 апреля, но пришедшее в регион похолодание внесло свои коррективы. Сейчас голова ледохода находится между Кемерово и Юргой. В Томской области замечают частичные подвижки льда возле сел Тахтамышево и Ярское.

"За прошедшие сутки голова ледохода продвинулась на 2 километра и находится в 3 километрах ниже села Уртам Кожевниковского района", - говорится в сообщении.

Из-за похолодания на остальных реках области замерзли закраины, и подвижек льда не наблюдается.

Жителям региона напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности на льду. Нельзя подходить близко к берегам рек.

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