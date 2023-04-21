Из Томска в Асино 29 и 30 апреля поедут дополнительные электрички Фото: Алексей БУЛАТОВ

Между Томском и Асино 29 и 30 апреля будут курсировать дополнительные электрички, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги. Поезда запустят для обеспечения поездок к садовым участкам по заказу администрации региона.

«Отправление со станции Томск-2 будет в 7:31, прибытие в Асино – в 9:56. В обратном направлении поезд со станции Асино отправится в 18:07, а на станцию Томск-2 приедет в 20:31», - уточнили в пресс-службе служба Западно-Сибирской железной дороги.

Напомним, что с 1 мая томские маршрутки будут заезжать на дачные участки и к местам массового отдыха. А льготники Томска смогут бесплатно ездить на электричках с 1 мая по 30 сентября.