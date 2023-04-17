В Томске льготники с 1 мая по 30 сентября смогут бесплатно ездить на электричках

Льготники смогут бесплатно ездить на электричках с 1 мая по 30 сентября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Томские льготники смогут бесплатно ездить к дачам на электричках с 1 мая по 30 сентября, рассказали в мэрии города. На это из бюджета выделят более 20 миллионов рублей, контракт с АО «Кузбасс-пригород» уже заключен. Бесплатный проезд положен пенсионерам (мужчинам с 60 лет и женщинам с 55 лет), а также многодетным семьям, которые занимаются дачей или огородом.

«Талоны на проезд выдаются единовременно на весь период из расчета 24 талона в месяц на пенсионера, 24 талона в месяц на многодетную семью с тремя несовершеннолетними детьми и 48 талонов в месяц на многодетную семью с четырьмя и более несовершеннолетними детьми», - уточнили в пресс-службе мэрии Томска.

Талоны на бесплатный проезд можно получить по следующим адресам:

- ОГКУ «ЦСПН Кировского района г. Томска» - пр. Кирова, 48 (тел. 43-25-64);

- ОГКУ «ЦСПН Ленинского района г. Томска» - ул. 79 Гвардейской дивизии, 11/2 (тел. 90-47-40);

- ОГКУ «ЦСПН Октябрьского района г. Томска» - ул. Суворова, 17 (тел. 68-37-79);

- ОГКУ «ЦСПН Советского района г. Томска» - ул. Тверская, 74 (тел. 71-40-13).

Напомним, что в Томской области пригородные пассажироперевозки выросли на 8% в 2023 году.