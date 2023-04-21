Томские маршрутки с 1 мая будут заезжать на дачные участки

Автобусы №4, 20, 23, 53, 38 перейдут на сезонный график работы с 1 мая Фото: Ксения Высотина

Томские маршрутки с 1 мая по 30 сентября будут ездить по сезонному расписанию, заезжать на дачные участки и места отдыха, информирует мэрия. Речь про маршруты №4, 20, 23, 53, 38.

«Автобусы маршрута №4 «Кольцевая Мюнниха - Московский тракт - СНТ Левобережье» с 1 мая по средам, субботам, воскресеньям и в праздничные дни будут отправляться с ул. Ф. Мюнниха в 9.00 и 18.00, по пятницам – в 18.00. От СНТ «Левобережье» рейсы стартуют в 10.20 и 19.20, по пятницам – только в 19.20.

До Сенной Курьи автобус №4 будет ездить ежедневно в погожие дни. Отправление с ул. Ф. Мюнниха с 10.00 до 19.30, обратно – с 10.30 до 20.00 с интервалом 10 минут.

В поселок Родионово следует маршрутный автобус №20. Он будет работать в будни с 6.00 до 22.30 (интервал 7-14 минут, после 19 часов – 14-17 минут), в выходные и праздничные дни автобус будет курсировать с 6.30 до 22.30.

В поселок Заварзино томичи смогут ежедневно добираться на маршрутном автобусе №23. Время отправления от Приборного завода в 8.00, 13.00 и 18.00. Из поселка – в 9.30, 14.30 и 19.30.

На мичуринские участки ТомНИИВС горожане доедут на автобусе №53. Автобусы будут ездить ежедневно с 7.30 до 20.30 каждые 30 минут.

Владельцы дач на первых и вторых мичуринских участках по Иркутскому тракту смогут добираться до них на автобусах маршрута №38 «Сосновый бор – Черемошники — Каштак — ул. С. Лазо — 2-е мичуринские участки». Со вторых мичуринских ежедневно можно будет уехать с 7.00 до 21.00, из Соснового бора – с 7.00 до 20.00. Интервал движения автобусов состаляет 6-12 минут. В будние дни от «СНТ Микрон» автобусы будут отправляться в 9.30, 13.30, 17.30, 20.40, от «Соснового бора» – в 8.00, 12.00, 16.00 и 19.00. В выходные и праздничные дни от «СНТ Микрон» автобусы будут отъезжать в 9.30, 11.30, 13.30, 17.30, 18.30, 19.30 и 20.40. В обратную сторону – от остановки «Сосновый бор» – в 8.00, 10.00, 12.00, 16.00, 17.00, 18.00 и 19.00», - уточнила пресс-служба мэрии.

Уточнить актуальное расписание работы общественного транспорта и задать вопросы томичи могут по телефонам Центра организации и контроля пассажироперевозок: 28-29-05, 28-29-06.