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НовостиОбщество20 апреля 2023 4:38

Большегрузам вновь на сутки запретят ездить по Коммунальному мосту в Томске

Это связано с бетонированием монолитной железобетонной плиты
Алёна Мищенко

В Томске 21 по 22 апреля на сутки ограничат движение большегрузов на Коммунальном мосту на время бетонирования железобетонной плиты, сообщает пресс-служба мэрии.

«В период с 21:00 пятницы, 21 апреля, до 21:00 субботы, 22 апреля, по Коммунальному мосту будет запрещено движение транспортных средств массой более 5 тонн», – говорится в сообщении.

Ограничения связаны с проведением работ по бетонированию монолитной железобетонной плиты. Это позволит исключить динамическую нагрузку на уложенный бетон от проезжающих автомобилей.

Также в мэрии напомнили, что на Коммунальном мосту продолжает действовать запрет на проезд грузовых автомобилей по мосту в дневное время.

Томичей просят заранее планировать маршруты движения.