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НовостиОбщество20 апреля 2023 6:47

В Томске на выходных перекроют участок улицы Красноармейской из-за ремонта теплосетей

Перекрытие будет действовать до 23 апреля
Алёна Мищенко
Архивное фото. В Томске перекроют участок улицы Красноармейской.

Архивное фото. В Томске перекроют участок улицы Красноармейской.

Фото: Ксения Высотина

В Томске с 21 по 23 апреля перекроют участок улицы Красноармейской от проспекта Кирова до улицы Усова на время ремонта теплосетей. Об этом сообщила пресс-служба «ТомскРТС».

«В период проведения ремонта для движения транспорта будет закрыт участок улицы Красноармейской от улицы Усова до улицы Котовского с 21:00 21 апреля до 24:00 23 апреля», – говорится в сообщении.

В это время будет происходить замена тепловой сети под проезжей частью улицы Красноармейской, которая включена в план благоустройства на 2023 год в рамках нацпроекта.

Плановая замена этой теплотрассы минимизирует риски возникновения дефектов после укладки асфальта.

Томичам приносят извинения за доставленные неудобства.