Новый бизнес-омбудсмен Томской области Игорь Браниште приступит к работе с 22 апреля

Фото: администрация томской области

Игорь Браниште с 22 апреля официально вступит в должность уполномоченного по защите прав предпринимателей Томской области сроком на пять лет. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.

Напомним, 30 марта депутаты Законодательной Думы Томской области на собрании парламента согласовали кандидатуру нового уполномоченного по защите прав предпринимателей. Им стал аудитор Игорь Браниште. На пост его предложил губернатор Владимир Мазур. Ранее должность бизнес-омбудсмена занимал Валерий Падерин, который ушел в отставку в январе 2023 года.

«С 22 апреля губернатор Владимир Мазур назначил Игоря Браниште уполномоченным по защите прав предпринимателей Томской области на пять лет. Эту кандидатуру ранее поддержала Законодательная Дума Томской области», – говорится в сообщении.

Игорю Браниште 46 лет. В 2000 году окончил Кооперативно-коммерческий университет Молдовы по направлению «юриспруденция». В 2004 году переехал в Томск. В 2012 году окончил Национальный исследовательский Томский государственный университет по той же специальности. В 2021 году его назначили экспертом института PRO BONO PUBLICO, уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

В 2022 году был награжден благодарностью уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова за активное участие в обеспечении защиты прав и законных интересов предпринимателей Томской области.