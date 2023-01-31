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НовостиОбщество31 января 2023 4:08

Бизнес-омбудсмен Томской области Валерий Падерин ушел в отставку

Его отставку принял глава региона
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области

Фото: Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области

Уполномоченноый по защите прав предпринимателей в Томской области Валерий Падерин ушел в отствку с занимаемой прежде должности. Глава региона отметил, что Падерин был региональным бизнес-омбудсменом с 2014 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Томской области.

«Новый уполномоченный будет избран на конкурсной основе в марте, соответствующие процедуры проведет Законодательная Дума Томской области. До избрания нового бизнес-омбудсмена я попросил Валерия Падерина исполнять обязанности уполномоченного», - сообщил Владимир Мазур.

В телеграм-канале уточняется, что Валерий Падерин после отставки продолжит карьеру в научно-образовательном комплексе.

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