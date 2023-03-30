Новым бизнес-омбудсменом Томской области стал Игорь Браниште

Фото: пресс-служба Законодательной думы Томской области.

30 марта депутаты Законодательной Думы Томской области на собрании парламента согласовали кандидатуру нового уполномоченного по защите прав предпринимателей. Им стал аудитор Игорь Браниште. На пост его предложил губернатор Владимир Мазур. Бизнес-омбудсмен занимает пост пять лет, сообщили в пресс-службе ведомства.

Игорю Браниште 46 лет. Он учился в Кооперативно-коммерческом университете Молдовы по направлению “юриспруденция”. В 2004 году он переехал в Томск. В 2012-м окончил Национальный исследовательский Томский государственный университет по той же специальности. В 2021 году его назначили экспертом института PRO BONO PUBLICO, уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Новый уполномоченный отметил, что в регионе средний и малый бизнес занимают значительное место в экономике. На посту он планирует бороться с административным давлением на предпринимателей.

Ранее должность занимал Валерий Падерин.

Напомним, в Томске проведут публичные слушания по отчету об исполнении бюджета за 2022 год.