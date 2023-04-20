Суд начал рассматривать еще одно уголовное дело, связанное со школой в Корнилово

В Томской области рассматривают еще одно дело, связанное с Корниловской школой. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томском районном суде начали рассматривать еще одно уголовное дело, связанное с недостроенной школой в селе Корнилово. Фигурантом уголовного дела стал работник ООО «СпецМонтажСтрой» Дмитрий Шаталов, которого обвинили в присвоении почти 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба судейского сообщества Томской области.

Напомним, первым фигурантом уголовного дела о Корниловской школе стал замглавы Томского района Денис Празукин. Его приговорили к 1,5 годам лишения свободы условно. Он подписал счета на оплату работ, которые подрядчик выполнил с нарушениями. Еще одно дело возбудили в отношении главы «СпецМонтажСтрой» Владимира Мамонтова, которого обвинили в хищении 2,5 миллиона рублей и нарушении сроков работ. Сейчас суд рассматривает дело в отношении бывшего заместителя губернатора Томской области Евгения Паршуто, главы Томского района Александра Терещенко и заместителя начальника управления территориального развития администрации Томского района Анастасии Елизаровой.

В Томском районном суде рассматривается дело в отношении производственного работника ООО «СпецМонтажСтрой» Дмитрия Шаталова. Он обвинен по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере».

Как отметили в пресс-службе судейского сообщества, Шаталов являлся материально ответственным лицом. Его наделили организационно-распорядительными, а также административно-хозяйственными функциями по управлению и распоряжению имуществом «СпецМонтажСтрой».

Шаталов взял на себя ответственность за недостачу доверенных ему материальных ценностей, технике и оборудованию, а также за причиненный работодателю ущерб, который возник из-за возмещения ущерба другим лицам. Он должен был бережно относиться к переданному ему имуществу.

«С целью хищения чужого имущества и личного обогащения, используя свое служебное положение, находясь на своем рабочем месте Шаталов присвоил товароматериальные ценности, принадлежащие подрядной организации, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым материальный ущерб на сумму 469 565,707 рублей», – говорится в сообщении.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Свою вину Дмитрий Шаталов признал частично.