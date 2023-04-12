Терещенко частично признал свою вину по делу о школе в Корнилове, но вернул 14 млн рублей ущерба

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Во вторник, 12 апреля, в Ленинском районном суде Томска прошло заседание по делу о строительстве школы в селе Корнилово. Отстранённый глава Томского района Александр Терещенко частично признал свою вину. Кроме того, он заявил, что возместил ущерб размере 14 млн рублей, сообщает «РИА Томск».

Напомним, Александра Терещенко задержали 10 ноября 2022 года. Он был заподозрен в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями при строительстве школы в томском селе Корнилово.

Терещенко в зале суда признал свою вину в части халатности. По его словам, на стройплощадке, не имея строительного и юридического образования, он не вник в моменты строительства.

«А в части того, что я подстрекал на оплату, я категорически не согласен. Насколько глубока моя вина, я хочу, чтобы суд разобрался и дал справедливую оценку», – отметил Терещенко.

Кроме того он сообщил, что возместил причиненный ущерб в размер 14 млн рублей. Этим действием Терещенко решил показал, что у него «не было корыстного умысла или другой мотивации кроме как построить эту школу».

Адвокаты Терещенко заявили, что у защиты остается много вопросов в части виновности их подзащитного. По их словам, в обвинении Терещенко посвящено всего три абзаца.

Напомним, что 20 марта в Ленинском районном суде Томска прошло первое заседание по делу о строительстве школы в селе Корнилово. Фигурантами стали экс-заместитель губернатора региона Евгений Паршуто, глава Томского района Александр Терещенко, председатель комитета строительства, транспортной инфраструктуры и связи Томского района Анастасия Елизарова.

Паршуто и Терещенко продлили меру пресечения. Их заключили под стражу до 20 августа 2023 года. Елизарову отправили под домашний арест на тот же период.

В декабре 2019 года компания «СпецМонтажСтрой» заключила контракт с администрацией Томского района на сумму более 325 млн рублей для строительства школы в селе Корнилово. В это же время местные власти заключили контракт с фирмой “Строительная лаборатория”.

Сотрудники предприятия на объекте выявили нарушения и велели подрядной организации их устранить. Но работники этого не сделали. Элементы конструкции здания остались в недопустимом техническом состоянии. Школу не вводили в эксплуатацию. Паршуто мог знать о неисправностях.

По версии следствия, бывший заместитель губернатора Паршуто потребовал незаконно вернуть документы и расторгнуть контракт со “Строительной лабораторией”.

Глава Администрации Томского района Терещенко дал незаконное указание принудить представителей заказчика принять и оплатить выполненные подрядчиком работы, подписать акты о приемке и справки о стоимости проведённых работ. Ущерб бюджету составил 10,5 млн рублей.