Томская похоронная служба показала, как перевозит усопших в газели

Фото: Анна Ковалёва

Томская социальная похоронная служба, речь о которой шла вчера в эфире передачи "Малахов" показала, как перевозит тела в газели. Корреспонденту "КП-Томск" открыли двери автомобиля.

Напомним, что вчера на телеканале "Россия-1" в программе обсудили томский рынок похоронных услуг и незаконные махинации в этом деле. В видеосюжете также показали, как один из сотрудников похоронной службы не открыл корреспонденту федерального канала автомобиль чтобы показать, как перевозят тела.

Фото: скриншот из передачи "Малахов"

Однако сегодня корреспондент "КП-Томск" также побывал на месте тех событий. На просьбу показать, что сейчас находится в машине, сотрудники отреагировали адекватно и открыли автомобиль.

Фото: Анна Ковалёва

В момент, когда корреспондент приехал в социальную похоронную службу, сотрудники как раз подготавливали тело к транспортировке на похороны.

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