Похоронная служба в Томске подаст в суд на участницу шоу «Малахов»

Фото: Анна Ковалёва

Вчера на весь Томск прогремела выпуск передачи "Малахов". 19 апреля на телепередаче расследовали незаконных похоронный бизнес в городе.

Вчера сообщалось, как в редакцию программы обратилась Алена Росинская, ритуальный агент одной из томских фирм. По ее словам, в Томске одна организация контролирует весь рынок и получает конфиденциальные данные родственников умерших. При этом сотрудники похоронного бюро звонят близким покойных через 20 минут после смерти, чтобы предложить свои услуги. В эфире программы рассказали, что информацию об умерших ритуальным агентам передают медработники и санитары моргов.

Сегодня журналист "КП-Томск" решил лично приехать в ту самую похоронную фирму, чтобы пообщаться с сотрудниками и выслушать их сторону.

Фото: Анна Ковалёва

Один из сотрудников фирмы дал эксклюзивные комментарии и рассказал всю внутреннюю кухню их работы. Также представитель СПС (социальная похоронная служба), заявил, что компания подаст в суд на Алену Росинскую, которая обратилась на федеральную программу и оболгала их.