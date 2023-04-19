Томский рынок ритуальных услуг обсудили на федеральном канале

Фото: скриншот программы "Малахов", эфир от 19.04.2023

В эфире федерального канала в программе «Малахов» обсудили рынок ритуальных услуг Томска, пишет «АиФ-Томск». В редакцию программы обратилась Алена Росинская, ритуальный агент одной из томских фирм. По ее словам, в Томске одна организация контролирует весь рынок и получает конфиденциальные данные родственников умерших. При этом сотрудники похоронного бюро звонят близким покойных через 20 минут после смерти, чтобы предложить свои услуги. В эфире программы рассказали, что информацию об умерших ритуальным агентам передают медработники и санитары моргов. Подобные проблемы встречаются и в других регионах России.

«Нездоровая атмосфера сложилась в ритуальном бизнесе Томска. Бывают случаи, когда еще тело человека не остыло, а ритуальным агентствам информация уже пришла. Врач, медперсонал, которые фиксируют смерть, сливают информацию ритуальным агентствам, а потом уже сообщают родственникам», - рассказал заместитель руководителя патологоанатомического бюро Томска Александр Мельников.

Многие жители Томска позвонили в студию во время эфира. Томичка Ирина Глухова рассказала, что за подготовку тела матери к захоронению отдала более 50 тысяч рублей, так как сама в это время лежала в больнице и не могла забрать тело из морга. При этом покойную толком не одели и не провели должным образом бальзамирование.

Присутствовавшая на эфире депутат Государственной Думы РФ от Томской области Татьяна Соломатина рассказала про еще одну проблему сфере ритуальных услуг. Часто бывает так, что после смерти тело увозят в морг другого района. А забирать его родственники вынуждены за свой счет.

После выхода программы в эфир Следственный комитет заявил, что проведет проверку информации о том, что сотрудники Томской единой ритуальной службы, расположенной по переулку Мариинскому, 3 в городе Томске, оказывают услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.