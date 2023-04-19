В селе под Томском зверски убили 39-летнюю женщину

Подозреваемого в жестоком убийстве заключили под стражу. Фото: СК по Томской области

В селе Красный Яр Томской области зверски убили 39-летнюю женщину. Напомним, что ее тело нашли при тушении пожара в жилом доме в ночь на 16 апреля. Следователи возбудили уголовное дело, где главным подозреваемым стал 59-летний хозяин сгоревшего дома. При осмотре места возгорания следователи нашли следы легковоспламеняющейся жидкости, поэтому основной версией пожара стал поджог.

«По предварительным данным, в гостях у подозреваемого находились двое мужчин и две женщины. Хозяин дома, будучи пьяным, поссорился с одной из женщин, стал угрожать ей. А затем разлил по полу бензин и бросил в него зажженную спичку. В результате пожара одна из женщин отравилась угарным газом и скончалась на месте», - рассказали о подробностях происшествия в Следственном комитете Томкой области.

Задержанному предъявили обвинение в совершении убийства с особой жестокостью, его заключили под стражу. Расследование продолжается.