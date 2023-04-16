Женщина погибла при пожаре в жилом доме в томском селе Красный Яр

Фото: пресс-служба СУ СК по Томской области

Деревянный дом загорелся в селе Красный Яр Кривошеинского района Томской области в ночь на 16 апреля. При пожаре было обнаружено тело 38-летней женщины. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Томской области.

«В ночь на 16 апреля 2023 года в селе Красный Яр Кривошеинского района Томской области произошел пожар в жилом деревянном доме. При тушении пожара обнаружено тело женщины, 1984 года рождения», – сообщили в СК.

Следователи проводят по данному факту проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее в городе Асино Томской области в ночь на 15 апреля горел двухэтажный брусовый дом. На месте пожара были обнаружены тела трех погибших. Следователи возбудили уголовное дело.