Жителя Кривошеинского района подозревают в убийстве 39-летней женщины

59-летнего мужчину заключили под стражу на да месяца. Фото: прокуратура Томской области

В убийстве 39-летней женщины в селе Красный Яр Кривошеинского района Томской области подозревают 59-летнего местного жителя, сообщает областная прокуратура. Напомним, что тело женщины обнаружили спасатели МЧС при тушении пожара в деревянном доме 16 апреля. После проведения проверки следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Подозреваемый является владельцем сгоревшего дома.

«По версии следствия, в ночь с 15 на 16 апреля 2023 года обвиняемый распивал спиртное у себя дома в компании односельчан. Поссорившись с гостями, он поджег свой дом. Двое гостей успели спастись. А 39-летняя женщина, которая в это время спала, погибла», - рассказали о подробностях происшествия в областной прокуратуре.

59-летнего мужчину заключили под стражу до 16 июня 2023 года. На суде он не возражал против такой меры пресечения, но вину свою не признал.

Ранее жительница Томска убила сожителя из-за нежелания платить за квартиру.