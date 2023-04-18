Ледоход на Томи в Томской области предположительно начнется 26 апреля

Ледоход в Томской области предположительно начнется 26 апреля Фото: Анастасия САВИНА

Ледоход на реке Томь в Томской области предположительно начнется 24 апреля, сообщил начальник департамента защиты населения и территории Томской области Сергей Лукин на заседании комитета по законодательству, госустройству и безопасности Законодательной думы Томской области. Ледоход на Томи ожидался еще 14 апреля, но пришедшее в регион похолодание внесло свои коррективы. Сейчас голова ледохода находится между Кемерово и Юргой. В Томской области замечают частичные подвижки льда возле сел Тахтамышево и Ярское. Ледоход на реке Обь в Томской области начался, но идет медленно.

«Еще в марте были проведены ледорезные и ледовзрывные работы. Было пропилено 25 километров льда, лед взрывали на Томи в районе села Батурино и на Оби в Колпашевском районе», - напомнили в Законодательной думе о предпринятых мерах безопасности.

При этом часть районов области в силу географического расположения ежегодно находится в зоне риска подтопления. Например, в Верхнекетском районе некоторые отдаленные поселки из-за подтопленных дорог каждый год оказываются отрезанными от остального мира. В Молчановском и Чаинском районах – похожая ситуация, так что ситуация с паводком там на особом контроле.