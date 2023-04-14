Река Томь начала вскрываться в Томской области

О том, что Томь вскрылась в районе Тахтамышево, рассказали очевидцы. Фото: скриншот видео телеграм-канала «Регион-70 Томск»

В Томской области начала вскрываться река Томь. Очевидцы сообщили об этом в телеграм-канале «Регион-70 Томск» и приложили видео, как Томь «пошла» в районе села Тахтамышево.

«Река пошла, на Лагерном уже вскрылась, на речвокзале стоит лед». «На улице Вершинина уже прошла». «В районе «карандашки» лед сдвинулся на метр», - рассказывают томичи в комментариях к посту.

Позже в этом же телеграм-канале появилась информация, что голова ледохода находится чуть выше Черной Речки.

Напомним, что лед на Томи уже начал скрываться в районе Кемерово. Тогда синоптики обещали, что и в Томске ледоход может начаться в ближайшее время. А 14 апреля утром из-за гололеда в Томске образовались 10-балльные пробки.