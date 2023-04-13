Ледоход на реке Томь приближается к Томской области

В Томске в ближайшие дни начнется ледоход. Фото: Алёна Мищенко

Ледоход на реке Томь в Томской области может начаться уже завтра-послезавтра. На данный момент река начала вскрываться со стороны Кемерово. Об этом сообщает «АиФ-Томск» со ссылкой на главного государственного инспектора по надзору в области защиты от ЧС Сергей Лукин.

«Голова ледохода Оби находится в пределах 10-15 км от Томской области, возможно уже завтра-послезавтра зайдет в Кожевниковском районе. По прогнозам экстраординарной ситуации не предвидится, но может возникнуть затор, который может привести к подтоплению. За населенными пунктами в зоне риска ведут наблюдение», - рассказал Лукин.

Он уточнил, что на Оби находится большинство населенных пунктов Томской области, часть из которых находятся в зоне риска подтопления.

На данный момент река Томь начала вскрываться со стороны Кемерово. В Томске в случае активного хода ледоход ожидают через 2 суток.