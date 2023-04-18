Жительница Томска убила сожителя из-за нежелания платить за съемную квартиру

Фото: СУ СК по Томской области

В Томске на улице Карла Маркса следователи обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти. Подозреваемой в убийстве стала его соседка по съемной квартире, сообщает пресс-служба СУ СК по Томской области.

По предварительной информации, 8 апреля квартире жилого дома по улице Карла Маркса, 15а было обнаружено тело 38-летнего мужчины с признаками насильственной смерти – колото-резаной раной груди.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

«По подозрению в совершении данного преступления задержана 46-летняя женщина, проживавшая с потерпевшим в указанной съемной квартире. Задержанная дала признательные показания, пояснив, что нанесла мужчине удар ножом в ходе ссоры, возникшей из-за его нежелания платить за квартиру и выехать из неё», – говорится в сообщении.

Женщина полностью признала себя виновной. Ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.