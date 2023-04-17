Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Колпашево

В Колпашеве при пожаре погиб мужчина. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В субботу, 15 апреля, в городе Колпашево Томской области сгорел жилой дом на улице Лермонтова. При пожаре было обнаружено обгоревшее тело мужчины. Еще один 45-летний мужчина был доставлен в больницу с ожогами, сообщает пресс-служба ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании брусового жилого дома на улице Лермонтова в Колпашеве поступил 15 апреля в 4:49.

«В 7:10 личным составом в комнате 3х3 м. под обрушившимися конструкциями было обнаружено частично обгоревшее тело мужчины. Личность устанавливается», – сообщили в МЧС.

Также при пожаре пострадал 45-летний мужчина. Он был доставлен в Колпашевскую районную больницу с ожогами верхних и нижних конечностей.

В результате пожара обгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши дома, обгорели стены внутри и снаружи дома, сгорела дощатая веранда. Площадь возгорания составила 69 квадратных метров.

Огонь ликвидировали в 5:40. Причина пожара устанавливается.

Напомним, за последние выходные в Томской области произошло 3 смертельных пожара. В ночь на 15 апреля в Асине горел двухэтажный брусовый дом. На месте пожара были обнаружены тела трех погибших. Еще один пожар произошел в ночь на 16 апреля. Загорелся дом в селе Красный Яр, в котором было обнаружено тело 38-летней женщины.