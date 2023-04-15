В Асино Томской области три человека погибли при пожаре

В горевшем доме обнаружены тела трех человека. Фото: СК по Томской области

В Асино Томской области ночь на 15 апреля горел двухэтажный брусовый дом. На месте пожара были обнаружены тела трех погибших, сообщает Следственный комитет Томской области.

«Следователи и следователи-криминалисты СУ СК России по Томской области работают на месте происшествия. Более подробная информация будет озвучена позже», - уточнили в ведомстве.

О причинах пожара, а также личностях погибших пока информации нет.

Напомним, что в Томске произошел пожар в кафе на улице Причальной. А поджигателей травы в регионе будут ловить с помощью квадрокоптеров.