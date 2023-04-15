Следователи возбудили уголовное дело после пожара с тремя погибшими в Асино

После пожара с тремя погибшими возбуждено уголовное дело. Фото: Прокуратура Томской области

Следственные органы Томской области возбудили уголовное дело после пожара в Асино с тремя погибшими. Напомним, что пожар случился в ночь на 15 апреля. Загорелся двухэтажный жилой дом на улице Кривая. Известно, что в нем проживали 14 человек.

«В настоящее время на месте происшествия работают следователи Асиновского межрайонного следственного отдела, следователи-криминалисты СУ СК России по Томской области, сотрудники полиции, МЧС. Проводятся следственные действия, чтобы установить все обстоятельства происшествия», - уточнили в Следственном комитете региона.

В прокуратуре Томской области рассказали, что погибшими являются трое мужчин, 2002, 1989 и 1975 годо рождения.

Уголовное дело возбудили по признакам причинения смерти двух и более лиц по неосторожности.

Напомним, что 12 апреля сразу три дома загорелись в селе Дзержинское города Томска.