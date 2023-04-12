Сразу три дома горят в томском селе Держинское

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

В Томске 12 апреля в селе Дзержинское загорелись сразу три дома на площади 500 квадратных метров. Пожару дали 2 ранг сложности, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании трех домов, пристроенных вплотную, по переулку Фабричный поступил на центральный пункт пожарной связи 12 апреля в 08:41.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

По данным МЧС, горит нежилой двухэтажный деревянный дом, одноэтажный дом с мансардой и одноэтажный кирпичный дом с мансардой. Площадь возгорания оценивается в 500 кв.метров.

Информации о пострадавших нет. Пожару присвоен 2 ранг сложности. На данный момент огонь продолжают тушить.