Пожарные потушили огонь в кафе на улице Причальной в Томске

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

Пожарные 13 апреля потушили открытый огонь в кафе на улице Причальной в Томске. Информации о пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Напомним, сегодня днем вспыхнул пожар в кафе "У фонтана" на улице Причальной 1/6 в Томске. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

Пожарные прибыли на место и оперативно справились с огнем. Возгорание локализовали в 13:06. Открытый огонь ликвидировали в 13:33. Предварительная площадь возгорания составила 300 кв. метров.

В тушении принимали участие 53 человека и 15 единиц техники.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области