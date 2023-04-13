Томичам рассказали о штрафах за пал травы и использовании квадрокоптеров для поиска нарушителей

За нарушения правил пожарной безопасности полагается штраф Фото: Олег УКЛАДОВ

Томичам рассказали, что за пал травы придется заплатить денежные штрафы, сообщает «АиФ-Томск» со ссылкой на слова начальника департамента защиты населения и территории Томской области Сергея Лукина. Начальник облдепартамента сообщил, что поджог травы будет преследоваться по закону.

«Будут вычислять, откуда пошел огонь. Будут проводить контролирующие мероприятия в густонаселенных районах, отслеживать с помощью квадрокоптеров», — сообщил Лукин.

Что касается штрафов, то физлицам за нарушений требований пожарной безопасности придется заплатить от 5 до 15 тысяч рублей, должностным - 20 до 30 тысяч, юридическим — от 300 до 400 тысяч рублей. Если в регионе ведут особый противопожарный режим, штрафы увеличатся. Для физлиц штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных— от 30 до 60 тысяч рублей, для юрлиц — от 400 до 800 тысяч рублей.

Ранее томичей попросили сначала сообщать о пожаре, а уже потом делать фото или видео. А 13 апреля в Томске произошел пожар в кафе «У фонтана».