Жители Томска встали в 10-балльных пробках в пятницу утром из-за гололеда

Томичи стоят в 9-балльных пробках. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Томске утром в пятницу образовались девятибалльное пробки на основных дорожных участках города, в том числе на проспектах Мира, Комсомольский и Фрунзе, улице Пушкина, следует из данных сервиса «2ГИС». Сложная ситуация на дорогах связана с плохой погодой и гололедицей.

По данным сервиса, движение затруднено практически на всех улицах Томска в обе стороны. По состоянию на 8:30, серьезные заторы наблюдаются на проспектах Мира (в сторону улицы Карла Ильмера к Пушкинской развязке), Фрунзе (от ул. Елизаровых до пр. Комсомольского), Комсомольском (от Кирова до Сибирской) на улице Пушкина (по всему Иркутскому тракту и до Белого озера).

Кроме того, пробки образовались на улицах Сибирская, Елизаровых, Энтузиастов, Ломоносова, Карла Ильмера, Мичурина, 1-ая Рабочая, Энтузиастов, Смирнова, а также по Чекистскому тракту.

Также движение затруднено на Шегарском и Московском тракте в районе Коммунального моста.

Утренняя пробка в Томске образовалась из-за плохих погодных условий, а также перекрытия на участках проспекта Комсомольского и Мира. Синоптики прогнозировали 14 апреля снег и гололедные явления.

По состоянию на 9:13, пробки в городе оцениваются уже в 10 баллов (Обновлено).