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Происшествия13 апреля 2023 6:12

В Томске загорелось кафе «У фонтана» на улице Причальной

Пожару присвоен второй ранг сложности
Алёна Мищенко
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

В четверг, 13 апреля, в Ленинском районе Томска на улице Причальной 1/6 загорелось кафе «У фонтана». Видео с места пожара поделились очевидцы в социальных сетях.

Позже в пресс-службе регионального ГУ МЧС сообщили, что сигнал о возгорании двухэтажного кафе поступил дежурному 13 апреля в 12:17.

На момент прибытия пожарных в 12:26 горела крыша здания и 2 этаж. Тушение огня осложняли сильные порывы ветра. Пожару был присвоен второй ранг сложности.

Возгорание локализовали в 13:06. Открытое горение ликвидировали в 13:33. Предварительная площадь возгорания оценивается в 300 кв. метров.

В тушении принимали участие 53 человека и 15 единиц техники.

Напомним, ранее в Томске в селе Дзержинское сгорели сразу три дома. Ущерб от огня составил 700 квадратных метров.

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