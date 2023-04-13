Жителей Томской области призывают не снимать видео пожара, а сразу сообщать о нем

Томичей призывают сразу сообщать о пожарах, а не снимать их на видео. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Томской области, которые становятся очевидцами пожаров, просят сначала звонить в пожарную часть и только потом снимать их на видео, рассказал журналистам замначальника ГУ МЧС по Томской области Антон Сибиряков.

В преддверии предстоящего пожарного сезона Антон Сибиряков обратился к томичам с просьбой соблюдения требования пожарной безопасности.

«В первую очередь, если увидели возгорание, необходимо звонить в пожарную охрану и сообщать о нем, а затем приступать, если это возможно, к ликвидации — с ведром, лопатой и другими средствами. В первую очередь, необходим тот звонок, который должен поступить к нам, чтобы мы среагировали и по прибытию приняли меры», — сказал Сибиряков.

По его словам, в последнее время у томичей есть тенденция просто снимать происшествия, но не сообщать о них в пожарную охрану.

Напомним, 13 апреля в Томске произошел пожар в кафе «У фонтана». Предварительная площадь возгорания составила 300 кв. метров.