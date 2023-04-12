В Томске вручили паспорт гражданина РФ мужчине из нового региона России

Мужчина из ДНР получил паспорт гражданина РФ Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске мужчина из Донецкой народной республики получил паспорт гражданина Российской Федерации, рассказали в томской полиции. Документ мужчине вручили в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Кировскому району.

«После принесения присяги новоиспечённого гражданина Российской Федерации со знаменательным событием поздравила врио начальника ОВМ ОМВД России по Кировскому району города Томска Елена Ткаченко», - прокомментировала пресс-служба полиции.

Мужчина поклялся соблюдать Конституцию и законодательство России, а также поблагодарил сотрудников полиции за внимательное отношение и оперативную работу.

Напомним, что в Томской области переселенцы из Херсона получат по 100 тысяч рублей. А одна семья, переехавшая в Томскую область из Херсона, уже получила жилищный сертификат.