Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество12 апреля 2023 12:02

В Томске вручили паспорт гражданина РФ мужчине из нового региона России

Мужчина приехал из Донецкой народной республики
Александра Тайбатрова
Мужчина из ДНР получил паспорт гражданина РФ

Мужчина из ДНР получил паспорт гражданина РФ

Фото: Пресс-служба МВД России по Томской области

В Томске мужчина из Донецкой народной республики получил паспорт гражданина Российской Федерации, рассказали в томской полиции. Документ мужчине вручили в отделе по вопросам миграции ОМВД России по Кировскому району.

«После принесения присяги новоиспечённого гражданина Российской Федерации со знаменательным событием поздравила врио начальника ОВМ ОМВД России по Кировскому району города Томска Елена Ткаченко», - прокомментировала пресс-служба полиции.

Мужчина поклялся соблюдать Конституцию и законодательство России, а также поблагодарил сотрудников полиции за внимательное отношение и оперативную работу.

Напомним, что в Томской области переселенцы из Херсона получат по 100 тысяч рублей. А одна семья, переехавшая в Томскую область из Херсона, уже получила жилищный сертификат.