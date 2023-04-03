В Томской области переселенцы из Херсона получат по 100 тысяч рублей

Выплата 100 тысяч рублей положена каждому переселенцу из Херсона и части Херсонской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители города Херсон и Херсонской области, которые были вынуждены уехать из своих домов, смогут получить по 100 тысяч рублей в Томской области. Выплата предоставляется единоразово на каждого человека, который переедет в наш регион на постоянное место жительства.

«Для получения выплаты необходимо обратиться в центр социальной поддержки населения по месту жительства или в МФЦ. При себе нужно иметь заявление, документы, удостоверяющие личность и подтверждающие факт постоянного проживания в Херсоне или части Херсонской области до 13 октября 2022 года. Для перечисления выплаты нужно предоставить реквизиты лицевого счета в российском банке», - уточняют в пресс-службе администрации Томской области.

Все документы на украинском языке должны быть переведены на русский.

Напомним, что томичи могут получить по 100 тысяч рублей при газификации жилья.