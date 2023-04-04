Семья из Херсона получила первый жилищный сертификат в Томской области

Семья из Херсона получила жилищный сертификат. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый жилищный сертификат вручили в Томской области семье из Херсона, которая приехала в регион на постоянное проживание, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Покинувшая Херсон и прибывшая в экстренном порядке в Томскую область семья получит социальную выплату на покупку жилья в соответствии с постановлением правительства РФ.

Для получения жилищного сертификата граждане из Херсона, прибывшие в Томскую область, могут обратиться в департамент архитектуры и строительства региона либо в томский МФЦ.

С подробными правилами социальной выплаты на покупку жилья можно ознакомиться в областном департаменте архитектуры и строительства.

Напомним, в Томской области с 2023 года сиротам старше 23 лет начнут выдавать жилищные сертификаты.