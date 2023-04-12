К ремонту ямы на улице Бирюкова в Томске предложили подключить ученых ТГАСУ

Раскопки на отремонтированных участках дорог не являются гарантийными случаями. Фото: Анна Ковалева

В Томске во время осмотра отремонтированных по нацпроекту дорог обсудили, как восстановить дорожное полотно на улице Бирюкова, рассказали в мэрии. После зимы в районе дома №15 просел грунт вместе с участком дороги и тротуара, хотя проходящие под улицей сети заменили еще до ремонта дороги.

«По словам специалистов, грунт в этих местах «гуляет», поэтому проблему не решить простой перекладкой асфальта, необходимо искать сложные инженерные решения. И.о. мэра Михаил Ратнер отдал распоряжение профильным департаментам совместно с ресурсниками восстановить дорожное полотно, подключив к этому экспертов из ТГАСУ», - сообщила пресс-служба мэрии.

Также в ходе осмотра отремонтированных участков дорог была осмотрена улица Сибирская. В районе дома №56 случилась коммунальная авария, и участок отремонтированной дороги раскопали. На такие случаи гарантия не распространяется, и восстанавливать дорогу теперь будут коммунальщики.

Ранее в Томске определили подрядчиков для ремонта дорог в 2023 году. А пока асфальтовые заводы не начали работать, ямы латают холодными смесями.