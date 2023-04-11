Дороги в Томске продолжают ремонтировать холодными смесями

Ремонт холодными смесями - это временная мера Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Выбоины на томских дорогах продолжают ремонтировать, используя холодные смеси, сообщили в мэрии города. По данным департамента дорожной деятельности и благоустройства, на минувшей неделе таким способом ремонтировали улицы Континентальную, Степановскую, Железнодорожную, Р. Люксембруг, Дальне-Ключевскую, проспект Ленина и другие.

«Такой метод ремонта дефектов на дорогах нужен для оперативного устранения ям в межсезонье. Сотрудники департамента анализируют жалобы томичей на разные участки дорог, выезжают на место для оценки ситуации и направляют рабочих для проведения оперативного небольшого ремонта», - прокомментировали в пресс-службе администрации Томска.

При этом такой ремонт – это просто временные «заплатки» для предотвращения дорожно-транспортных происшествий. А масштабный ремонт дорог в Томске начнется после того, как откроются асфальтовые заводы.

Напомним, что с 17 апреля в Томской области эксперты проверят качество гарантийных дорог.