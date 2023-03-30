В Томске определили подрядчиков для ремонта дорог

В Томске в 2023 году отремонтируют семь участков дорог по нацпроекту Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Томске определили подрядчиков, которые в 2023 году будут ремонтировать дороги по нацпроекту. Всего работы будут вестись на семи участках. Среди победителей торгов – Томская строительная компания (контракт почти на 375 миллионов рублей), ООО «СК ЭКОДОР» (контракт свыше 205 миллионов рублей), ООО «ТОМСКДОРСТРОЙ» (контракт на 246 миллионов рублей).

«Ремонтные работы будут вестись на улице Киевская от проспекта Фрунзе, 96 до дома №9 по Киевской, на улице Красноармейская от проспекта Кирова, 25а до улицы Красноармейская, 123а, на улице Клюева от Иркутского тракт,а75/1 строение 1 до улицы Клюева, 1/1, на улице Алтайская дома №147 до улицы Елизаровых, 86, на улице Дальне-Ключевская от дома № 115 до проспекта Ленина, 191, на улице Беринга от Иркутского тракта, 116в до улицы Беринга, 24. Также будет ремонтироваться участок автотрассы Томск – Мариинск», - уточнили в пресс-службе городской мэрии.

На некоторых улицах также будут ремонтировать тротуары. Напомним, что в Томске их обещают сделать удобными для людей с инвалидностью