Мэра Томска могут выбрать уже в мае 2023 года Фото: Ксения Высотина

Мэр Томска может быть выбран уже в мае 2023 года, рассказал в своем телеграм-канале спикер Думы Томска Чингис Акатаев. Напомним, что 11 апреля выборы мэра не состоялись из-за того, что оба кандидата отказались участвовать в конкурсе. Первым об этом заявил депутат Законодательной думы Томской области от КПРФ Максим Лучшев. А следом и и.о. мэра Михаил Ратнер.

«У нас есть возможность решением Совета Думы внести этот вопрос в повестку 30-го собрания Думы, которое состоится 10 мая. Это же не всенародное голосование, чтобы ориентироваться на единый день голосования в стране. Этот конкурс можно провести и в июне, и в июле, и в августе, и в сентябре. Будем проводить определенные консультации с белым домом и взвешивать все факторы, когда это удобнее будет сделать», - написал спикер Акатаев в своем телеграм-канале.

Также Чингис Акатаев отметил, что представлял список из 28 кандидатов с управленческим опытом на пост мэра Томска.