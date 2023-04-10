Семьям участников СВО из Томской области назначат социальных координаторов

Региональный фонд поддержки появится в Томской области до 1 июля Фото: Иван МАКЕЕВ

До 1 июля в Томской области создадут региональный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества», рассказали в администрации региона. Фонд появится согласно указу президента, будет координировать поддержку мобилизованных и межведомственное взаимодействие.

«Основные направления работы – социальная поддержка, реабилитация и правовая помощь. С семьей каждого военнослужащего будут работать социальные координаторы. За семьями, имеющими инвалида, будет закреплен отдельный сотрудник», - рассказали о механизме работы в пресс-службе администрации Томской области.

Координаторы пройдут переподготовку на базе Томского госуниверситета.

А пока в региональной администрации поручили уделить внимание поддержке семей военнослужащих в преддверии огородного сезона и оказывать оперативную помощь: вспахать огород, помочь с посадочным материалом и т.д.

Напомним, что участникам СВО из Томской области предоставят бесплатную помощь в медучреждениях региона, а их дети смогут летом бесплатно отдохнуть.